Rota Koleji 1. Lig’de

TVF Kadınlar Voleybol 2. Lig Play- Off Final etabı maçları Ankara'da tamamlandı, Rota Koleji 1. Grup'ta Fethiye Bahçeşehir Koleji Doğa Sporları'nın ardından ikinci olarak 1. Lig'e yükseldi. Yarı final etabı B Grubu'nda Çamlıkspor'u 3-1, Adana İmamoğlu'nu 3-0 yenen, Sivrihisar'a 3-0 mağlup olup ikinci olarak finale kalan Rota Koleji, finallerde Fethiye'ye 3-2 yenildi, Bahçelievler'i 3-0 mağlup etti, Eczacıbaşı'na 3-2 yenildi, ama 5 puanla grup ikincisi olarak şampiyonluk sevinci yaşadı, adını 1. Lig'e yazdırdı.

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