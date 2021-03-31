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Haberler Spor Aydın BŞB’nin yıldızı Meryem

’nin yıldızı Meryem

Aydın BŞB’nin yıldızı Meryem

31.3.2021

Misli.com Sultanlar Ligi'nde Avrupa kupalarına katılacak takımların belirleneceği Play-Off etabı ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup ederek yarınki rövanş öncesinde avantaj elde eden Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Meryem Boz, Galatasaray karşısında takımına kazandırdığı 39 sayı ile galibiyette önemli rol oynadı. Play-Off serisinin ilk mücadelesinde Mavi Şimşek lakaplı Meryem adeta coştu. Meryem, 35 hücüm 4 ace ile takımına 39 sayı kazandırdı. Sezon boyunca istikrarlı bir grafik sergileyen ve ligin en skorer ilk 5 oyuncusundan biri olan Meryem, taraftarın sevgilisi oldu. Aydın'da Yunanlı Anthi 23, Janset 12, Maret 11, Aslıhan 4, Hande 2 sayı üretti.

■ İHSAN KARATAŞ

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