Muhteşem tesis

Manisa'nın Bölgesel Amatör Lig'ndeki yeni temsilcisi Bieksper Hacırahmanlıspor'un modern yeni tesisinin açılışı görkemli bir törenle gerçekleştirildi. Saruhanlı ilçesi Hacırahmanlı Mahallesi'nde bulunan muhteşem tesisin açılışına İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Hacırahmanlı Mahalle Muhtarı Hakkı Sönme, kulüp başkanı Kemal Dönmez, takım sponsoru Erdem Özkan, teknik heyet, futbolcular ve taraftarlar ile Karaköyspor FK Başkanı Osman Yıldırım katıldı. Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, tesisin tüm ilçeye hayırlı olmasını diledi, "Köklü mazisi olan Hacırahmanlıspor'a tahsisini yaptığımız tesisimize katkıları olan herkese teşekkür ediyorum. Bu işe çok emek veren, maddi manevi destekleriyle kulübü 1. Amatör'den BAL'a taşıyan sponsor Erdem Özkan'a da ayrıca teşekkür ediyorum" dedi. Tesiste 26 yataklı oda, toplantı alanı, ortak alan, yemek alanı, duşlar, tuvaletler ve yönetim odası bulunuyor.

■ CÜNEYT HASÇELİK