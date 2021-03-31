  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Rota Koleji’nde büyük mutluluk

’nde büyük mutluluk

Rota Koleji’nde büyük mutluluk

31.3.2021

Rota Koleji Voleybol Takımı 24-26 Mart tarihlerinde Ankara'da gerçekleşen 2. Lig Kadınlar final müsabakaları sonrasında adını 1. Lig'e yazdırırken, voleybol şube müdürü Meltem Aksoy, çok mutlu olduklarını söyledi. Aksoy, "Uzun yıllar altyapıya verdiğimiz önemin başarılarını alıyoruz. Hiçbir transfer yapmadan tamamı kendi yetiştirdiğimiz lise öğrencilerimizden oluşan voleybol takımımız, sistemli, disiplinli ve istikrarlı çalışarak bizleri gururlandırmış ve mutlu etmiştir. TVF 1. Lig'e girdiğimiz yıl itibariyle hedefimiz, kendi yetiştirdiğimiz oyuncularla oynamak ve tecrübe kazanmalarını sağlamaktır" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Rota Koleji’nde büyük mutluluk haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.