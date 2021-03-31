Rota Koleji’nde büyük mutluluk

Rota Koleji Voleybol Takımı 24-26 Mart tarihlerinde Ankara'da gerçekleşen 2. Lig Kadınlar final müsabakaları sonrasında adını 1. Lig'e yazdırırken, voleybol şube müdürü Meltem Aksoy, çok mutlu olduklarını söyledi. Aksoy, "Uzun yıllar altyapıya verdiğimiz önemin başarılarını alıyoruz. Hiçbir transfer yapmadan tamamı kendi yetiştirdiğimiz lise öğrencilerimizden oluşan voleybol takımımız, sistemli, disiplinli ve istikrarlı çalışarak bizleri gururlandırmış ve mutlu etmiştir. TVF 1. Lig'e girdiğimiz yıl itibariyle hedefimiz, kendi yetiştirdiğimiz oyuncularla oynamak ve tecrübe kazanmalarını sağlamaktır" dedi.