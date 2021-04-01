Altekma 7.’lik için parkede

AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off 7.'lik 8.'lik ilk karşılaşmasında İnegöl Belediyespor'u deplasmanda 3-0 mağlup etmeyi başararak seride 1-0 öne geçen Altekma, bugün rakibiyle İzmir'de bir kez daha karşı karşıya geliyor. Efeler Ligi'ndeki ilk sezonunda Play-Off'a kalmayı başarıp uzun maratonu 7. sırada bitirmeye çok yaklaşan İzmir temsilcisinin İnegöl Belediyespor ile Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynayacağı karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

YENİLİRSE 1 MAÇ DAHA VAR

İzmir temsilcisi rakibini hangi skorla olursa olsun mağlup ettiği takdirde seriyi 2-0'a getirip sezonu 7. basamakta tamamlayacak. Altekma Bursa'daki son karşılaşmayı 20-25, 13-25, 22-25'lik setlerle kazanmasını bilmişti. İnegöl Belediyespor'un galibiyeti halinde ise iki takım arasında bir mücadele daha oynanacak. Eşitlik halinde serinin son maçı ise 4 Nisan'da İnegöl'de gerçekleşecek.