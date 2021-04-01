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Haberler Spor Aydın BŞB filede G.Saray sınavında

filede G.Saray sınavında

Aydın BŞB filede G.Saray sınavında

1.4.2021

MİSLİ.COM Sultanlar Ligi Play-Off 5.'lik- 8.'lik etabında Aydın Büyükşehir Belediyespor, evindeki ilk maçta 3-1 mağlup ettiği Galatasaray HDI Sigorta'ya bugün deplasmanda konuk olacak. Burhan Felek Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Mücadele Misli.Com Web ve Mobil TV'den naklen yayınlanacak. Aydın'ın Sultanları, sarı-kırmızılıları bir kez daha yendiği takdirde seriyi 2-0'a getirip adını Play-Off'ta 5.'lik- 6.'lık etabına yazdıracak, Nilüfer Belediye-Sistem9 Yeşilyurt maçının galibiyle eşleşecek. Aydın BŞB, maçı kazanması halinde Avrupa kupalarına katılma hakkı elde edecek.

■ İHSAN KARATAŞ

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