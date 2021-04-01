Bir acayip zor yarış

Milli Takımımızın, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda heyecan dolu bir yarış hakim. Millilerimiz gruptaki güçlü rakipleri Hollanda ve Norveç önündeki galibiyetleri ile dikkat çekerken önceki gün Letonya'ya takılarak şaşırttı. Bu sonuçla birlikte grupta zirve yarışı ilginç bir hal aldı. Letonya beraberliğine rağmen 7 puanla liderlik koltuğunda oturan ay-yıldızlı ekibin hemen ardında 6 puanlı üç takım bulunuyor. Hollanda, Karadağ ve Norveç, 1'er puan geriden milli takımı takip ediyor. Hollanda son maçında Cebelitarık'ı deplasmanda 7-0 mağlup ederken Norveç ise Karadağ'dan 1-0'lık galibiyetle döndü. Şenol Güneş'in öğrencileri, bir sonraki maçında 1 Eylül'de Karadağ'ı konuk edecek. Aynı gün Norveç ile Hollanda arasında oynanacak karşılaşmanın önemi de çok büyük. 4 Eylül'de deplasmanda Cebelitarık ile karşılaşacak olan ekibimiz, 7 Eylül'de de Hollanda'ya konuk olacak.



"GÖZÜMÜZE UYKU GİRMEDİ"

MİLLİ futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Letonya karşısında aldığı 3-3'lük beraberlikten dolayı üzgün olduklarını ifade etti. Tecrübeli futbolcunun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün gece üzüldük, uyku girmedi hiçbirimizin gözüne. Ancak bu demek değil ki çalışmayı bırakacağız! Biz kendimize inanıyoruz ve ülkemizin desteğini daima hissediyoruz. Hedefimize ulaşmak için çalışmaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.