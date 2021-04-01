Pantilimon kaçtı

Yukatel Denizlispor'da kaleci Costel Pantilimon yönetimi kandırıp kayıplara karıştı. En son Karagümrük maçında kaleyi koruyan, alacakları nedeniyle kulübü TFF'ye şikayet eden ve kadro dışı bırakılan 34 yaşındaki Rumen eldiven, kaleci Cenk sakatlanınca yönetim tarafından apar topar ikna edilip, alacaklarının bir miktarı ödenerek takıma döndürülmüştü. Altay ile oynanan hazırlık maçının ikinci yarısında forma giyen Pantilimon, sözleşmesini tek taraflı feshedip kenti terk etti. Pantilimon'un F.Bahçe maçında kaleye geçmesi beklenirken, alacaklarının tamamını istediği iddia edildi. Para bulamayan yönetim ödeme yapamadı, Pantilimon da ayrıldı.

NOTER TESPİTİ YAPTIRDILAR

Costel Pantilimon'un ödemelerde yaşanan sorunlar nedeniyle son dönemde ilk 11'de forma giymek istemediği ileri sürüldü. Yeşil-siyahlılarda Pantilimon ilk yarıda 1 numaralı file bekçisi olarak görev yapmış, sezonun ikinci yarısında son 9 lig karşılaşmasında ise kaleyi Cenk Gönen korumuştu. Denizlispor yönetimi dün yaptığı yazılı açıklamada, Pantilimon'un gerekçe göstermeden antrenmana katılmadığını, kendilerine ulaşan izin ya da sözleşme feshinin de olmadığını açıklamıştı. Denizlisporlu kurmaylar, noter tespiti yaptırarak, Pantilimon'un izini sürmeye



LİESMANN DA YOLCU

Maddi darboğazdaki Yukatel Denizlispor'da yaprak dökümü devam edecek. Daha önce Neven Subotic, İsmail Aissati ve Tiago Lopes de aynı gerekçeyle takımdan ayrılırken, Rumen kaleci Costel Pantilimon da Horoz'a veda etti. Sözleşmesi 17 Eylül 2021'de bitecek olan defans oyuncusu Fabiano Leismann'ın da TFF'ye başvurduğu öğrenildi. 29 yaşındaki futbolcu, bu sezon görev aldığı 23 maçın 21'inde ilk 11'de başladı.

SEBAHATTİN ALP