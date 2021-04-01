TFF’den VAR kararı

TFF Yönetim Kurulu, TFF 1. Lig'de 2022- 2023 sezonundan itibaren VAR sisteminin uygulanmasına karar verdi. Federasyonun açıklamasına göre, FIFA ile protokol imzalayacak TFF yönetimi, Riva'da bulunan TFF VAR Merkezi ile TFF 1. Lig maçlarına ev sahipliği yapacak statlardaki hem fiziki hem de teknolojik altyapı çalışmalarında, VAR, AVAR ve operatör kadroları gibi protokolde yer alan tüm konularda hazırlıkların eksiksiz yapılması amacıyla, uygulamanın 2022-2023 sezonunda başlatılmasını karara bağladı. Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda hayata geçirilen VAR, Süper Kupa'nın yanı sıra 1. Lig playoff maçları ile Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turdan itibaren uygulanıyor.