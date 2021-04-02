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Haberler Spor 12 Dev Adam’ın maç takvimi belli oldu

’ın maç takvimi belli oldu

12 Dev Adam’ın maç takvimi belli oldu

2.4.2021

FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde 29 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında Uruguay ve Çekya ile oynayacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın maç saatleri belli oldu. 30 Haziran Çarşamba günü TSİ 05.35'te Uruguay ile, 1 Temmuz Perşembe günü TSİ 05.35'te Çekya ile karşılaşacak.
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