12 Dev Adam’ın maç takvimi belli oldu

FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde 29 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında Uruguay ve Çekya ile oynayacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın maç saatleri belli oldu. 30 Haziran Çarşamba günü TSİ 05.35'te Uruguay ile, 1 Temmuz Perşembe günü TSİ 05.35'te Çekya ile karşılaşacak.

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