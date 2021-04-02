  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Altekma ligi yedinci bitirdi

ligi yedinci bitirdi

Altekma ligi yedinci bitirdi

2.4.2021

SALON: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

HAKEMLER: Cihat Küçükboyacı **, Arzu Uzatöz **

ALTEKMA: Daniel, Yunus Emre Tayaz ***, Buculjevic **, Hugo ***, Ahmet Tümer ****, Kaan Gürbüz *** (Hüseyin Şahin **, Muhammet Kaya **, Emir Pınar ***, Mehmet Hacıoğlu **)

İNEGÖL BELEDİYESPOR: Ahmet Arslan **, Berkun Eber Üstündağ *, Valchev *, Mehmet Almaz **, Gjorgiev ***, Ahmet Can Büyükgöz ** (Umut Özdemir *, Ahmet Emre Çetinkaya *, Abdulsamet Sineren *, Emirhan Ulutaş **)

SETLER: 23-25, 25-21, 25-19, 22-25, 15-10

SÜRE: 120 dakika (25, 25, 26, 28, 16)

AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off 7./8.'lik karşılaşmasında Altekma, serinin ikinci maçında kendi evinde İnegöl Belediyespor'u 3-2 mağlup etti ve sezonu 7. sırada tamamladı. Çekişmeli geçen mücadelenin ilk setini konuk ekip 25-23 kazandı: 0-1. Altekma sonraki iki sette üstün bir oyun sergileyerek 25-21 ve 25-19'la 2-1 öne geçmeyi başardı. İnegöl 25-22 ile maçı tie-break setine taşıdı. Az hata yapanın kazanacağı 5. seti Altekma 15-10 alarak maçtan 3-2 galip ayrıldı. İzmir ekibi ilk kez mücadele ettiği ligde 7. sırada bitirdi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Altekma ligi yedinci bitirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.