Altekma ligi yedinci bitirdi

SALON: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

HAKEMLER: Cihat Küçükboyacı **, Arzu Uzatöz **

ALTEKMA: Daniel, Yunus Emre Tayaz ***, Buculjevic **, Hugo ***, Ahmet Tümer ****, Kaan Gürbüz *** (Hüseyin Şahin **, Muhammet Kaya **, Emir Pınar ***, Mehmet Hacıoğlu **)

İNEGÖL BELEDİYESPOR: Ahmet Arslan **, Berkun Eber Üstündağ *, Valchev *, Mehmet Almaz **, Gjorgiev ***, Ahmet Can Büyükgöz ** (Umut Özdemir *, Ahmet Emre Çetinkaya *, Abdulsamet Sineren *, Emirhan Ulutaş **)

SETLER: 23-25, 25-21, 25-19, 22-25, 15-10

SÜRE: 120 dakika (25, 25, 26, 28, 16)

AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off 7./8.'lik karşılaşmasında Altekma, serinin ikinci maçında kendi evinde İnegöl Belediyespor'u 3-2 mağlup etti ve sezonu 7. sırada tamamladı. Çekişmeli geçen mücadelenin ilk setini konuk ekip 25-23 kazandı: 0-1. Altekma sonraki iki sette üstün bir oyun sergileyerek 25-21 ve 25-19'la 2-1 öne geçmeyi başardı. İnegöl 25-22 ile maçı tie-break setine taşıdı. Az hata yapanın kazanacağı 5. seti Altekma 15-10 alarak maçtan 3-2 galip ayrıldı. İzmir ekibi ilk kez mücadele ettiği ligde 7. sırada bitirdi.