İzmir’de final heyecanı

İzmir, önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş ve Antalyaspor arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası Finali'ni İzmir'de gerçekleştirmeyi planlıyor. Göztepe'nin Süper Lig maçlarını oynadığı Gürsel Aksel Stadı, bu kez mayıs ayında yapılması planlanan dev organizasyon için kapılarını açacak. Federasyon yetkilileri, Gürsel Aksel Stadı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapmazken kesin tarihin belirlenmesinden sonra duyuru yapılacak.



İLK KEZ FİNALE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

9 Eylül 2017'de temeli atılan stat ilk kez bir finale ev sahipliği yapacak. Stat geçen sezon Süper Lig'de 26 Ocak 2020 tarihinde Göztepe'nin Beşiktaş'ı ağırladığı karşılaşma ile açılmıştı. 20 bin 35 koltuk kapasitesine sahip stadın resmi açılışı ise 22 Şubat 2021'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından video konferans yoluyla yapılmıştı. Aynı gün statta incelemelerde de bulunan Başkan Erdoğan, "Şu güzelliğe bakın. Gerçekten İzmir'in şanına yakışan, uluslararası müsabakaları yapacağımız bir stadyum" ifadelerini kullanmıştı.



EN SON FİNAL MAÇI 2006'DA OYNANMIŞTI

İzmir'de en son Türkiye Finali Atatürk Stadı'nda, 3 Mayıs 2006 tarihinde Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında oynanmıştı. Beşiktaş uzatma dakikalarında 3-2'lik galibiyete ulaşarak İzmir'de son oynanan kupa finalinde şampiyonluğa ulaşmıştı. İzmir'de 15 yıl sonra oynanacak bir final maçında yine Beşiktaş finalist olarak sahaya çıkacak. Federasyonun final maçını Süper Lig'in bitiminin hemen ardından 18 Mayıs 2021 Salı günü oynatmayı planladığı öğrenildi.