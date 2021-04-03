Kartal Kenan’ı istiyor

Spor Toto Süper Lig'de zirvedeki yerini koruyan Beşiktaş, sezon sonu için transfer planını hazırladı. Beşiktaş formasıyla büyük çıkış yakalayan Kanadalı golcü oyuncu Cyle Larin, birçok Avrupa kulübünün transfer listesine girdi. Bu sezon oynadığı 34 maçta 18 gol ve 4 asistlik bir katkı sağlayan Kanadalı oyuncunun yaz transfer döneminde yüksek bir bonservis bedeliyle satılması bekleniyor. Beşiktaş yönetimi Larin'in yerine Bundesliga 2 takımlarından Fortuna Düsseldorf ve milli takımın deneyimli isimlerinden Kenan Karaman'ı takibine aldı.

TRANSFER SEZONUNUN GÖZDESİ OLDU

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kenan'ın ismi F.Bahçe ve Galatasaray ile de adı anılıyordu. Siyah-beyazlılar yıldız futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalamayı düşünüyor. Kenan Karaman, devre arası transfer döneminde de Beşiktaş'ın gündemine gelmişti. Alman ekibinin bonservis bedeli talep etmesi nedeniyle transfer yaz transfer dönemine kalmıştı.



TERİM İSTİYORDU

Beşiktaş'ın transferinde mutlu sona yaklaştığı Kenan Karaman'ı Galatasaray'da istiyordu. İki sezondur oyuncunun peşinden koşan tığı istiyorsarı- kırmızılılar, başarıya ulaşamadı. Özellikle du. sarı-geçtiğimiz yaz transfer döneminde teknik direktör Fatih Terim'in çok istediği yıldız golcü sarı-kırmızılılara çok yakındı. Ancak son anda ödenecek tutar için taraflar anlaşamayınca Kenan Almanya'da kalmıştı.