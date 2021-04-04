  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Altekma Efeler Ligi’ne renk verdi

Altekma ’ne renk verdi

Altekma Efeler Ligi’ne renk verdi

4.4.2021

AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off serisinde İnegöl Belediyespor'u 3-0 ve 3-2'lik sonuçlarla her iki maçta da yenen Altekma, sezonu 7. sırada tamamlarken voleybol otoritelerinden büyük alkış topladı. Efeler Ligi'ndeki ilk sezonunda düşme adayları arasında gösterilen İzmir ekibi, uzun maraton boyunca tehlikeli bölgenin yakınına dahi yaklaşmazken 8. sırada tamamladığı lig etabından sonra Play-Off'taki mücadelesiyle 7. oldu ve dikkat çekti. Altekma Onursal Başkanı Hulusi Durmuş, "İlk senemizde çok daha yüksek bütçeli takımları geride bıraktık. Hedefimiz sürekli yükselen çizgimizi gelecek sezonda da sürdürmek olacak" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Altekma Efeler Ligi’ne renk verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.