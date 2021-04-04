Altekma Efeler Ligi’ne renk verdi

AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off serisinde İnegöl Belediyespor'u 3-0 ve 3-2'lik sonuçlarla her iki maçta da yenen Altekma, sezonu 7. sırada tamamlarken voleybol otoritelerinden büyük alkış topladı. Efeler Ligi'ndeki ilk sezonunda düşme adayları arasında gösterilen İzmir ekibi, uzun maraton boyunca tehlikeli bölgenin yakınına dahi yaklaşmazken 8. sırada tamamladığı lig etabından sonra Play-Off'taki mücadelesiyle 7. oldu ve dikkat çekti. Altekma Onursal Başkanı Hulusi Durmuş, "İlk senemizde çok daha yüksek bütçeli takımları geride bıraktık. Hedefimiz sürekli yükselen çizgimizi gelecek sezonda da sürdürmek olacak" dedi.