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Haberler Spor Jeopark Kula Bld Konya sınavında

sınavında

Jeopark Kula Bld Konya sınavında

4.4.2021

TVF Erkekler Voleybol 1. Lig A Grubu'nda 21 maçta 14 galibiyet, 7 mağlubiyet alan 39 puanla 4. sıradaki Jeopark Kula Belediyespor, normal sezonun son maçında 6. sıradaki Konya BŞB'ye konuk oluyor. Karatay Kongre Küçük Salon'da oynanacak maç saat 14.00'te başlayacak. Play-Off'u garantileyen Kula'nın Efeleri, galibiyetle tamamlamayı hedefliyor.

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