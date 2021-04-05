Pınar KSK dağıldı

ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Fenerbahçe Beko'ya 117-59 mağlup oldu. Bu sonuçla ev sahibi ekip, 21. kez sahadan galip ayrıldı. Konuk ekip ise 7. kez mağlup oldu. İzmir temsilcisi hafta içi federasyona maçın ertelenmesi talebinde bulunmuştu. Gelen ret cevabı sonrası yeşil-kırmızılılar tepki olarak sahaya genç oyuncularla çıktı. Karşılaşmaya hızlı hücumlardan bulduğu basketlerle başlayan Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 29-10 önde tamamladı. İkinci periyotta da rahat bir oyunla farkı açan sarı-lacivertliler, Pınar Karşıyaka karşısında soyunma odasına 34 sayı üstünlükle girdi: 63-29. İkinci yarıda üstün oyununu sürdüren ev sahibi takım, final periyoduna 88-49 üstün gitti. Fenerbahçe Beko, karşılaşmayı da 58 sayı farkla 117-59 kazandı.



KARŞIYAKA MAÇA GENÇLERLE ÇIKTI

ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında deplasmanda Fenerbahçe Beko ile karşılaşan Pınar Karşıyaka, bu maçta ağırlıklı olarak gençlerden kurulu bir kadroyla sahada yer aldı. FIBA Şampiyonlar Ligi I Grubu'nun son haftasında 6 Nisan Salı günü İtalyan ekibi Happy Casa Brindisi ile yapacağı maç öncesinde bugünkü karşılaşmanın ertelenmesi yönündeki talebi Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından kabul edilmeyen İzmir ekibi, sarı-lacivertliler karşısına Basketbol Gençler Ligi'nde mücadele eden takımından takviyelerle çıktı. Kara yoluyla İstanbul'a gelen yeşilkırmızılı kafilede A takım kadrosunda bulunan Arca Tülüoğlu, Mahir Ağva, Yalım Olcay ve Çağatay Özkan'ın yanı sıra genç takımdan 6 oyuncu bulundu.