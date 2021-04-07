Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta heyecanı devam ediyor. Şampiyonluğun en büyük adayı konumunda olan lider Beşiktaş, sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor.
Ligin son iki haftasında ilk olarak Fenerbahçe ile berabere kalan ardından deplasmanda Kasımpaşa'ya mağlup olan Beşiktaş, kazanarak yeniden çıkışa geçmek istiyor.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Atiba, Oğuzhan, Ghezzal, Larin, Cenk Tosun.
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih, Tzavellas, Moubandje, Ceyhun, Berkan, Salih, Davidson, Bareiro, Babacar
Beşiktaş - Alanyaspor | CANLI ANLATIM haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.