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Haberler Spor Beşiktaş - Alanyaspor | CANLI ANLATIM

Beşiktaş - Alanyaspor | CANLI ANLATIM

'de 33. hafta heyecanı devam ediyor. Şampiyonluğun en büyük adayı konumunda olan lider Beşiktaş, sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor. Ligin son iki haftasında ilk olarak ile berabere kalan ardından deplasmanda 'ya mağlup olan Beşiktaş, kazanarak yeniden çıkışa geçmek istiyor. Son olarak 'ne yenilen Alanyaspor ise üst sıralara tırmanmak için galibiyet peşinde.

Beşiktaş - Alanyaspor | CANLI ANLATIM

07.04.2021, 19:15

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta heyecanı devam ediyor. Şampiyonluğun en büyük adayı konumunda olan lider Beşiktaş, sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor.

Ligin son iki haftasında ilk olarak Fenerbahçe ile berabere kalan ardından deplasmanda Kasımpaşa'ya mağlup olan Beşiktaş, kazanarak yeniden çıkışa geçmek istiyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Atiba, Oğuzhan, Ghezzal, Larin, Cenk Tosun.

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih, Tzavellas, Moubandje, Ceyhun, Berkan, Salih, Davidson, Bareiro, Babacar

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