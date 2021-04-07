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Beşiktaş - Alanyaspor | CANLI ANLATIM

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta heyecanı devam ediyor. Şampiyonluğun en büyük adayı konumunda olan lider Beşiktaş, sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor. Ligin son iki haftasında ilk olarak Fenerbahçe ile berabere kalan ardından deplasmanda Kasımpaşa'ya mağlup olan Beşiktaş, kazanarak yeniden çıkışa geçmek istiyor. Son olarak Gençlerbirliği'ne yenilen Alanyaspor ise üst sıralara tırmanmak için galibiyet peşinde.

07.04.2021, 19:15