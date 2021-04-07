Malik Tahirler turnuvayla anıldı

30 Ekim 2020'deki 6.6 büyüklüğündeki İzmir depreminde enkaz altında kalıp, hastanedeki 28 günlük yaşam mücadelesi sonrası hayatını kaybeden futbolcu Malik Tahirler'in anısına futsal turnuvası düzenledi. Bayraklı'dan 12 takımın katıldığı etkinlikte şampiyon Soğukkuyu Spor Kulübü oldu. Başarılı sporculara kupa ve madalyalarını Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal takdim etti. Malik Tahirler'in ağabeyi Tayfun Tahirler, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Bizi onurlandıran, gururlandıran ve turnuvanın hazırlanmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

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