Manisa FK turu erteledi

STAT: Mümin Özkasap

HAKEMLER: Abdullah Volkan Aydın ***, Ahmet Deveci *** Niyazi Atakan Ataseven ***

MANİSA FK: Ömer ** - Sertaç **, Ahmet **, Emir ***, Erhan **, Hakan **, Ferhat **, Recep *, Zahit * (26 Volkan *), Mehmet Yılmaz *** (74 Ümit *), Kemal * (62 Mehmet Uysal *)

ŞANLIURFASPOR: Hakan *** - Galip **, Gökdeniz ***, Mehmet *, Turgut ** (78 Tarık *), Mustafa Çakır **, Yunus ** (78 Muhammed Ali *), Can Erdem *** (89 Cihan ?), Hüseyin **, Onur * (25 Fevzi **), Muhammet Raşit **

GOLLER: Dk. 9 Mehmet Yılmaz (Manisa FK), 62 Can Erdem (Şanlıurfaspor)

SARI KARTLAR: Turgut, Fevzi, Yunus, Hakan, Galip, Tarık (Şanlıurfaspor)

MİSLİ.COM İ Lig Beyaz Grup'ta sezon başından beri rakiplerine açık ara fark atarak namağlup liderliğini sürdüren Manisa Futbol Kulübü, şampiyonluğu garantileme hedefiyle çıktığı maçta evinde Şanlıurfaspor'la yenişemeyip turu pazar gününe bıraktı: 1-1. Manisa'nın golünü 9. dakikada Mehmet Yılmaz, konuk ekip Şanlıurfaspor'un ise 62. dakikada Can Erdem attı.

Siyah-beyazlılar, pazar günü deplasmanda Uşakspor'u yendiği takdirde Karadeniz temsilcisi Hekimoğlu Trabzon'un Kocaelispor önünde alacağı sonuç ne olursa olsun şampiyonluk ve Spor Toto 1. Lig'e çıkışını ilan edecek. Hekimoğlu'nun beraberliği halinde siyah-beyazlı ekibe şampiyonluk için beraberlik yeterken, mağlubiyeti durumunda Uşak deplasmanında puan almasına bile gerek kalmayacak.