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Haberler Spor Fransa Açık Tenis Turnuvası bir hafta ertelendi

bir hafta ertelendi

Fransa Açık Tenis Turnuvası bir hafta ertelendi

9.4.2021

SEZONUN ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık (Roland Garros), Kovid-19 salgını nedeniyle ertelendi. Paris'in ev sahipliğinde 23 Mayıs-6 Haziran tarihlerinde düzenlenmesi planlanan toprak kort turnuvası, 30 Mayıs-13 Haziran tarihlerine alındı. Eleme maçları ise 24-28 Mayıs'ta oynanacak.
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