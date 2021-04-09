SEZONUN ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık (Roland Garros), Kovid-19 salgını nedeniyle ertelendi. Paris'in ev sahipliğinde 23 Mayıs-6 Haziran tarihlerinde düzenlenmesi planlanan toprak kort turnuvası, 30 Mayıs-13 Haziran tarihlerine alındı. Eleme maçları ise 24-28 Mayıs'ta oynanacak.
Fransa Açık Tenis Turnuvası bir hafta ertelendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.