Milli sporcu Hakan Reçber Avrupa şampiyonu oldu

Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda erkekler 63 kiloda Hakan Reçber, finalde İspanya'dan Joan Jorquera'yı yenerek altın madalya kazandı ve Avrupa şampiyonu oldu.
Milli sporcu Hakan Reçber, Avrupa Büyükler Tekvando Şampiyonası erkekler 63 kiloda altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.
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