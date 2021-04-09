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Milli sporcu Avrupa şampiyonu oldu

Milli sporcu , erkekler 63 kiloda altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

Milli sporcu Hakan Reçber Avrupa şampiyonu oldu

09.04.2021, 19:04 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021, 19:13

Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda erkekler 63 kiloda Hakan Reçber, finalde İspanya'dan Joan Jorquera'yı yenerek altın madalya kazandı ve Avrupa şampiyonu oldu.
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