Balıkesirspor yıkıldı

SPOR Toto 1. Lig'de üst üste Ümraniye ve Bandırma'yı yenerek kurtuluş yolunda avantaj yakalayan Aydeniz Et Balıkesirspor, şampiyonluk adayı Samsunspor'a 1-0 yenildi. 18. dakikada seri çalımlarla ceza sahasına giren Cemal'in şutu az farkla sağdan auta çıktı. 28'de Mücahit'in ortasında ceza sahasında topa iyi vuran Veli'nin şutu üst direğe vurup oyun alanına geri döndü. 41'de Yasin'in pasında ceza sahasında topla buluşan Gökhan Karadeniz'in şutu az farkla auta gitti. Devre 0-0 kapandı. 60'ta Gökhan'ın pasında ceza sahası dışından Djedje'nin şutu az farkla üsten dışarı çıktı. 65'te verkaçlarla kaleciyle karşı karşıya kalan Hamroun'un şutunu kaleci Atilla uzaklaştırdı. 75'te kullanılan korner sonrası ceza sahasında oluşan karambolde Veli'nin şutu filelerle buluştu: 1-0. Bal-Kes, umduğunu bulamadı, gurbette 1-0 yenildi.



ŞİMŞEK'TEN 3 DEĞİŞİKLİK

BALIKESİRSPOR teknik patronu Yusuf Şimşek, Bandırma maçı kadrosunda 3 değişiklik yaptı. Doğa İşeri, Enes İslam Ekin ve Arb Manaj'ı yedek kulübesine çeken Şimşek, Oğuzhan Çapar, Birol Parlak ve Roman Bezjak'a şans verdi. David Kılınç ile Oğuz Han Aynaoğlu kadroya alınmadı, Foxi Kethevoama yedekti.