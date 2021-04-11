Manisa Büyükşehir Anadolu’ya konuk

TÜRKİYE Basketbol Erkekler 1. Ligi'nde (TBL) oynadığı 25 maçta 15 galibiyet, 10 mağlubiyetle zirve mücadelesi veren Manisa Büyükşehir Belediyespor, pazar mesaisinde 15. sıradaki Ankara Anadolu Basket'e konuk oluyor. Başkent'te TOBB ETÜ Spor Salonu'nda oynanacak maç 17.30'da başlayacak. Son iki maçını kazanan yeşil-beyazlılar, Ankara'da seriyi sürdürüp kalan 4 haftaya umutlu girmek istiyor.
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