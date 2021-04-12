Kabus gibi

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 8'li finale kalarak ülkemizi Avrupa'da başarıyla temsil eden Pınar Karşıyaka, ING Basketbol Süper Ligi'ndeki düşüşüne engel olamıyor. Uzun süre zirve takibini sürdürdükten sonra art arda Anadolu Efes, Frutti Extra Bursaspor, Fenerbahçe Beko ve son olarak alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren İstanbul temsilcisi Galatasaray'a 94-92'lik skorla boyun eğen Kaf-Kaf, son 4 maçını kaybederek taraftarını üzdü. Yeşil-kırmızılı ekip, ikincilik şansını zora soktu.

SARICA: MAÇA EKSİK ÇIKTIK

KSK Antrenörü Ufuk Sarıca, Galatasaray maçının yüksek skorlu, seyir zevki açısından güzel bir maç olduğunu söyledi. Sarıca, "İki takım, sahaya farklı motivasyonlarla çıktı. İki oyuncumuzdan ve üç yardımcımdan mahrum çıksak da elimizden geleni yaptık. Hafta arasında yoğun enerji kaybımız oldu ancak kupadaki hedefimize ulaştık. Bu bizim için daha önemliydi. Önümüzdeki hafta maçımızı kazanarak ligdeki üçüncülüğümüzü matematiksel olarak garanti altına almak istiyoruz. Bunu da başaracağız" ifadelerini kullandı.