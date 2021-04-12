Konya etabı Arvid de Kleijn’in

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun yoğun kar yağışı nedeniyle iptal edilen Nevşehir-Kapadokya etabının yerine Konya'da telafi etabı koşuldu. 72.4 kilometrelik 1. ayak Konya-Konya etabında Mevlana Meydanı'ndan start alan 172 bisikletçi, Kozağaç Kavşağı, Konya Bilim Merkezi ve Aliya İzzetbegoviç Caddesi ile Rauf Denktaş Caddesi'nden geçerek Kültür Park'ta parkuru tamamladı. Yarışı Rally takımından Arvid de Kleijn, 1 saat 35 dakika 38 saniyelik derecesiyle ilk sırada bitirdi. İlk etapta Norveç'in UNO-X Pro takımından Norveçli Halvorsen ikinci, Fransa'nın Delko takımından Fransız Barbier ise 3. sırayı elde etti. Konya etabında dereceye giren sporculara ödüllerini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum verdi. Üçüncü etap ise Beyşehir-Alanya arasında koşulacak.