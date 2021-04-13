ING Basketbol Süper Ligi'nde Fethiye Belediyespor, tek sezonluk mücadelenin ardından küme düşme eşiğine geldi. Fethiye, kalan maçlarında 2'de 2 bile yapsa Galatasaray ve 2 maçı eksik 9 galibiyeti bulunan Petkimspor kalan sınavlarında birer galibiyet alırsa küme düşecek.
Fethiye Belediyespor potada umut tüketti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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