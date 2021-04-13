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Haberler Spor Fethiye Belediyespor potada umut tüketti

potada umut tüketti

Fethiye Belediyespor potada umut tüketti

13.4.2021

ING Basketbol Süper Ligi'nde Fethiye Belediyespor, tek sezonluk mücadelenin ardından küme düşme eşiğine geldi. Fethiye, kalan maçlarında 2'de 2 bile yapsa Galatasaray ve 2 maçı eksik 9 galibiyeti bulunan Petkimspor kalan sınavlarında birer galibiyet alırsa küme düşecek.
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