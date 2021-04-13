Hastanede sevinç yaşadı

UŞAKSPOR maçında sakatlanarak hastaneye kaldırılan Manisa Futbol Kulübü'nün tecrübeli oyuncusu Hakan Barış, şampiyonluk sevincini hastanede yaşadı. Karşılaşmanın 55. dakikasında maça devam edemeyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, 90 dakikanın ardından telefonla şampiyonluk haberini aldı, hastanede büyük mutluluk yaşadı. Hakan, 1. Lig'de Manisaspor, Göztepe, Giresunspor ve Adanaspor formalarını giymişti.
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