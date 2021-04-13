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Haberler Spor Konya-Konya etabını Cavendish kazandı

-Konya etabını kazandı

Konya-Konya etabını Cavendish kazandı

13.4.2021

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ikinci günündeki Türk Hava Yolları Konya- Konya etabını, Belçika'nın Deceuninck-Quick-Step takımından Büyük Britanyalı Mark Cavendish birinci bitirdi. Mevlana Meydanı'nda 25 takımdan 170 sporcunun katılımıyla başlayan 144,9 kilometrelik yarışı Mark Cavendish, 3 saat 17 dakika 30 saniyelik derecesiyle ilk sırada tamamladı.

ÇOK BÜYÜK MÜCADELE YAŞANDI

Etapta Belçika'nın Alpecin Fenix takımından Belçikalı Philipsen ikinci, İsrail'in Start-Up Nation takımından Alman e Greipel ise üçüncü sırayı elde etti. Genel klasmanda ABD'nin Rally Cycling takımından Hollandalı Arvid De Kleijn ikinci, Belçika'nın Alpecin-Fenix takımından Belçikalı Jasper Philipsen ise üçüncü sırada yer alıyor. Yarış öncesi yapılan nötral turda kaza meydana geldi.

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