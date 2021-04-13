Manisa Futbol zaferini kutluyor

2. Lig Beyaz Grup'ta bitime 5 hafta kala namağlup şampiyonluğunu ilan eden Manisa Futbol Kulübü, Uşakspor deplasmanı dönüşü kentte büyük bir coşkuyla karşılandı. Önceki gün akşam saatlerinde Manisa'ya ulaşan takımı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, kulüp başkanı Mevlüt Aktan, başkanvekili Engin Anlı ve futbol şube sorumlusu Fikret Taşçı karşıladı.

ADIM ADIM YÜKSELDİLER

Siyah-beyazlı kurmaylar; sportif direktör Taner Savut, teknik direktör Serkan Özbalta, teknik heyet, futbolcular ve personeli kutlayarak şampiyonlukta emeği geçen herkese teşekkür etti. Tarihinde ilk kez 1. Lig'e yükselen takıma başarılar dileyen başkan Ergün, Amatörden aldığımız kulüp, Süper Amatör, BAL, 3. Lig, 2. Lig ve şimdi de 1. Lig'i arka arkaya gördü. Bu sene ayağımızı sağlam bastık" dedi.