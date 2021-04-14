Balıkesirspor moral peşinde

Spor Toto Birinci Lig'de geçen hafta Samsunspor deplasmanında hakem kurbanı olan ve puansız dönen Aydeniz Et Balıkesirspor, hafta içi mesaisinde zirve mücadelesi veren İstansbulspor'u konuk ediyor. Balıkesir Atatürk Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadelenin hakemi Murat Erdoğan. Mücadele TRT Spor ve beINSPorts Max1 kanallarından ekrana gelecek.

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Aydeniz Et Balıkesirspor'da 3 yöneticinin görevden alındığı bildirildi. Kırmızı-beyazlı takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kulüp başkanı Ümit Arslan ve yönetim kurulunun bir toplantı gerçekleştirdiği kaydedildi. Alınan kararla, Erol Çetin'in başkan yardımcılığı, Rıza Tekin'in asbaşkanlık ve Mehmet Demiraslan'ın da mali işler sorumluluğu görevlerinin sonlandırıldığı belirtildi. Üç yöneticinin de yönetim kurulu üyesi olarak kalacakları ifade edildi. Bal- Kes, Birinci Lig'de 8. kez rakip olacağı İstanbulspor'la bundan önce oynadığı 7 maçta galibiyetle tanışamadı. Kırmızı-beyazlılar, sadece 1 beraberlik alabildi, 6 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.