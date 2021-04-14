  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Cüneyt Çakır’a Avrupa’da görev

Cüneyt Çakır’a Avrupa’da görev

Cüneyt Çakır’a Avrupa’da görev

14.4.2021

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, Çekya'nın Slavia Prag ile İngiltere'nin Arsenal takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ikinci maçını yönetecek. Çekya'nın başkenti Prag'daki Eden Arena Stadyumu'nda yarın TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Mete Kalkavan ise AVAR olarak görev yapacak.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Cüneyt Çakır’a Avrupa’da görev haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.