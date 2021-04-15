Bisiklet turuna Cavendish damgası

6. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 4. etabı Salcano Alanya-Kemer'i de Belçika'nın Deceuninck-Quick-Step takımından Büyük Britanyalı Mark Cavendish birinci bitirdi. Antalya'nın Alanya ilçesindeki İskele Caddesi'nden başlayan 184.4 kilometrelik etaba 169 sporcu katıldı.
Büyük Britanyalı sporcu yarışı 4 saat 9 dakika 38 saniyelik derecesiyle kazandı. Yarışın son metrelerinde birçok bisikletçinin karıştığı bir kaza yaşandı. Belçika'nın Alpecin-Fenix takımından Alman Alexander Krieger ile ABD'nin Wildlife Generation takımından ABD'li Noah Granigan son 150 metrede kaza yaptı. Yaralanan yarışçılar, ambulans ile Kemer Devlet Hastanesi'ni kaldırıldı.
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