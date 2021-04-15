TVF Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde Play-Off Yarı Final 2. Grup'ta Saint Joseph, ilk maçında Alanya Belediyespor'u 3-1 yenip turnuvaya galibiyetle başladı. Setler 25-21, 16-25, 25-19, 26-24 sona erdi. İzmir temsilcisi, bugün 18.30'da Yeni Kızıltepe'yle, yarın 15.30'da Akkuş Belediye'yle kaşılaşacak.
Saint Joseph’in Alanya Belediye zaferi: 3-1 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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