Akhisarspor’a mucize gerek

İki yıl önceye kadar Süper Lig'de yer alıp ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Akhisarspor, 2. Lig'e düşmeye yaklaştı. Süper Lig'de 7 yıl aralıksız mücadele eden 2018'de G.Saray ve F.Bahçe gibi devleri yenerek Türkiye Kupası ile Süper Kupa'yı kazanan Akigo, geçen sezon düştüğü 1. Lig'de son haftalar öncesi kurtuluş şansını mucizelere bıraktı.

İKİLİ AVERAJDA GERİDE

Ligde devre arasında dağılan kadrosuna 27 transfer yapmasına rağmen kötü gidişi bir türlü sonlandıramayan yeşil-siyahlı ekip, üst üste 4. yenilgisini Adanaspor'a deplasmanda 3-1 yenilerek alırken, son 4 hafta öncesi kurtuluş barajının 6 puan gerisinde düşme hattında kaldı. Kalan maçlarını Süper Lig yarışının iddialı takımları Altınordu, Altay, Giresunspor'un (D) yanı sıra iddiasız kalan Ümraniyespor'la oynayacak Akhisarspor'un bu hafta bile matematiksel olarak küme düşme ihtimali bulunuyor. Akhisar, evinde Altınordu'ya yenilir, Menemen, İstanbulspor'u, 32 puanlı Balıkesir de Eskişehir'i yenerse bitime 3 maç kala kurtuluş umutlarını matematiksel olarak da yitirecek. Akhisar, ikili averajda da geride bulunuyor.