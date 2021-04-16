TVF Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde Play-Off Yarı Final 2. Grup'ta Alanya Belediyespor'u 3-1 yenip turnuvaya galibiyetle başlayan Saint Joseph, Yeni Kızıltepe'yi 3-1'lik skorla geçti, Final Grubu'na kalmayı garantiledi. Setler 25-23, 19-25, 25-22, 25-21 sona erdi. İzmir ekibi, bugün 15.30'da Akkuş Belediye'yle kaşılaşacak.
Saint Joseph Final Grubu kapısını araladı: 3-1 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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