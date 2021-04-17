Pınar KSK’nin rakibi Nymburk

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Rus ekibi Nizhny Novgorod'un ev sahipliği yapacağı sekizli finalin kura çekimi gerçekleştirildi. Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden tek takım olan Pınar Karşıyaka, çeyrek finalde Çekya temsilcisi ERA Nymburk ile eşleşti. Yeşil-kırmızılı İzmir temsilcisi, tek maç eleme sisteminde oynanacak karşılaşmayı kazanması halinde yarı finalde Nizhny Novgorod-Casademont Zaragoza eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Organizasyonda çeyrek final müsabakaları 5-6 Mayıs, yarı finaller 7 Mayıs, final ve üçüncülük mücadelesi ise 9 Mayıs'ta oynanacak.

ORMANSPOR MAÇI ERTELENDİ

ING Basketbol Süper Ligi'nde son 4 maçını kaybeden Pınar Karşıyaka'nın bugün deplasmanda OGM Ormanspor'la oynanması gereken maçı yeşilkırmızılı takımda görülen korona virüs vakaları nedeniyle ertelendi. Karşıyaka Kulübü tarafından yapılan açıklamada, "17 Nisan Cumartesi günü gerçekleşmesi planlanan ING Basketbol Süper Ligi 29. hafta OGM Ormanspor karşılaşması Kovid-19 vakaları sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir" ifadelerine yer verildi. OGM Ormanspor da rakibine geçmiş olsun dileğinde bulundu.