Sampiyon VakıfBank kupasına kavustu

VOLEYBOLDA Misli.com Sultanlar Ligi 2020-2021 sezonunun şampiyonu VakıfBank'ın teknik heyet ve oyuncuları, şampiyonluk kupasını aldı. Ligde 2-0 önde olduğu Play-Off final serisinde rakibi Fenerbahçe Opet'in Kovid-19 vakaları nedeniyle çıkmadığı son maçta 3-0 hükmen galip ilan edilen VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, seriyi 3-0 kazanarak şampiyonluğunu ilan etti. Sarısiyahlılar, 1992, 1993, 1997, 1998, 2004, 2005,

2013, 2014, 2016, 2018 ve 2019 yıllarının ardından tarihlerindeki 12. şampiyonluklarına ulaştı. VakıfBank, üst üste 3. şampiyonluğunu elde etti.