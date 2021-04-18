Bal-Kes Es-Es önünde

TFF 1. Lig'de kurtuluş mücadelesi veren Aydeniz Et Balıkesirspor, bugün rakip olacağı küme düşmesi kesinleşen Eskişehirspor'u mağlup ederek rahatlamak istiyor. Eskişehir Yeni Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayacak maçın hakemi Mersin Bölgesi'nden Oğuzhan Aksu. Mücadele TRT Spor ve beINSports Max1 kanallarından ekrana gelecek. Kırmızı-beyazlılarda, Eskişehirspor karşısında son İstabulspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Roman Bezjak ile sarı görerek cezalı duruma düşen Birol Parlak forma giyemeyecek.

BALIKESİR 6-3 ÜSTÜN

Aydeniz Et Balıkesirspor, bu karşılaşmayı kayıpsız atlatarak son iki haftada yaşadığı puan kayıplarını unuturmak ve kurtuluşunu ilan etmek istiyor istiyor. Bal-Kes, rakibiyle 15. kez rakip olacak. Balıkesirspor, bundan önce oynanan 14 karşılaşmada 6 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı.