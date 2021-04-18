Edremit Altınoluk İzmir’de terleyecek

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi Play-Off Yarı Final 1. Grup'ta Göztepe'yi 3-0, Nevşehir Belediye'yi 3-2 ve Kalecik Belediye'yi 3-1 yenip 3'te 3 yaparak Final Grubu'na lider olarak çıkan Edremit Belediye Altınolukspor, şampiyonluk için rakipleriyle kozlarını İzmir'de paylaşacak. Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde organize edilecek final müsabakaları 26-28 Nisan tarihleri arasında oynanacak. Edremit'in Sultanları, 26 Nisan'da 13.00'te Bolu Belediyespor, 27 Nisan'da 16.00'da Kalecik Bld, 28 Nisan'da 19.00'da Gaziantep Adam Voleybol'la karşılaşacak. TRT Spor 2 kanalından canlı yayınlanacak maçların sonunda grupta ilk iki sırayı alan takımlar Sultanlar Ligi'ne yükselecek.

■ SERVET SARUN