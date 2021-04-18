Mekik nefes aldı

3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden ve sezonun ilk yarısını 15 maçta 14 puanla 14. sırada düşme hattında tamamlayan Kızılcabölükspor, ligin bitmesine 3 hafta kala ligde kalmayı garantiledi. Sezona teknik direktör Ali Yalçın'la başlayan ve 15. haftadan itibaren yola Tansu Yaan ile devam eden sarı-kırmızılılar, bitime 3 hafta kala kefeni yırttı. Teknik patron Ali Yalçın döneminde Mekik, 14 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet alıp 14 puan topladı. Yeşilyurt maçıyla dümene geçen Tansu Yaan'ın ardından sarıkırmızılılar, 13 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti, 19 puanı hanesine yazdırdı.



'MÜTEVAZI OLAMAYACAĞIM'

Mekik, 54 yaşındaki teknik adam ile 33 puanla 10. sıraya çıktı. 'Biz göreve gelmesek takım küme düşerdi' diyen Yaan, "Bu konuda mütevazi olamayacağım. Geldiğimizde futbolcuların inancı ve umudu kalmamıştı. Her konuda destek olduk, kulüpte bazı şeyler değişti, bugünlere geldik" dedi.

■ SEBAHATTİN ALP