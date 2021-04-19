Diaz Gallego şampiyon oldu

Bu yıl 56.'sı düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, 8. etabın ardından sona erdi. Bodrum'dan 23 takımdan 141 sporcunun startı ile başlayan organizasyonda finiş Kuşadası'nda verildi. Tüm mevsimlerin yaşandığı turda Bodrum- Kuşadası etabında 3.24.38'lik derece elde eden Quick Step takımından İngiliz sprinter Mark Cavendish birinci oldu. Turda genel klasman birinciliğini ise 29.19.40'lık derece elde eden Fransa'nın Delko takımından İspanyol Jose Manuel Diaz Gallego kazandı. Belçika'nın Alpecin-Fenix takımından Avustralyalı Jay Vine 2., İtalya'nın Androni Giocattoli-Sidermec ekibinden Arjantinli Eduardo Sepulveda 3. sırada yer almayı başardı.

ÖDÜLLER TÖRENLE VERİLDİ

Sprint prim kapısında Delko takımından Mauro Finetto 1., tırmanış prim kapısında Sapura takımından Hakim Akmal Zakaria 1. oldu. En iyi sprinterin aldığı yeşil mayoyu Belçika'nın Alpecin- Fenix takımından Belçikalı Jasper Philipsen, tırmanış kategorisinde kırmızı mayoyu Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyespor'dan Ukraynalı Vitaly Buts, Türkiye güzelliklerini kategorisinde beyaz mayoyu Hollanda takımı Abloc'un Hollandalı sporcusu Ivar Slik giydi, kürsüde yer aldı.



GENEL KLASMAN (BİREYSEL)

Jose Manuel Diaz Gallego (DELKO)(İspanya) 1., Jay Vine (Alpecin-Fenix) (Avusturya) 2., Eduardo Sepulveda (Androni Giocattoli- SIDERM) Arjarntin 3.

SPRİNT KLASMANI

Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) (Belçika) 1., Mark Cavendish (Deceuninck-Quick-Step) (İngiltere) 2., Andre Greipel (Israel Start-Up Nation) (Almanya) 3.

TIRMANIŞ KLASMANI

Vitaliy Buts (Salcano Sakarya BB) (Ukrayna) 1., Danilo Celano (Team Sapura Cycling) (İtalya) 2., Mirco Maestri (Bardiani CSF Faizane) (İtalya) 3.

TÜRKİYE GÜZELLİKLERİ KLASMANI

Ivar Slik (A Bloc CT) (Hollanda) 1., Sean Debie (Bingoal Pauwels Sauces WB) (Belçika) 2., Julen Irizar Laskurain (Euskaltel-Euskadi) (İspanya) 3.

TAKIM GENEL KLASMANI

DELKO (Fransa) 1., Astana-Premier TECH (Kazakistan) 2., GAZPROM-Rusvelo (Rusya) 3., Euskaltel-Euskadi (İspanya) 4., B&B Hotels P/B KTM (Fransa) 5.