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Haberler Spor Esat Delihasan virüse yenildi

virüse yenildi

Esat Delihasan virüse yenildi

20.4.2021

KORONA virüs nedeniyle bir süredir tedavi altında bulunduğu hastanede hayatını kaybeden Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan için İstanbul Eyüp Sultan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Gençlik ve Spor eski Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, Delihasan ailesi ve karate camiasından birçok isim katıldı. Cenaze namazının kılınmasının ardından Delihasan için helallik alındı. Esat Delihasan'ın cenazesi memleketi Rize'ye gönderildi.
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