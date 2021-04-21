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Haberler Spor Denizlili milli güreşçi Karadeniz, Avrupa 2’ncisi oldu

Denizlili milli güreşçi Karadeniz, Avrupa 2’ncisi oldu

’da devam eden serbest stil 97 kiloda mindere çıkan Denizlili milli güreşçi , Avrupa ikincisi olarak Türkiye’ye gümüş madalya kazandırdı. Gençlik ve Spor Bakanı , Avrupa Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan ile gümüş madalya alan Süleyman Karadeniz’i tebrik etti.

Denizlili milli güreşçi Karadeniz, Avrupa 2’ncisi oldu
İHA

21.04.2021, 15:31

Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonasında Denizlili milli gururumuz Süleyman Karadeniz ilk gün mindere çıktı. Serbest stil 97 kilogramda ilk turda Moldovalı Radu Lefter'i 10-0 sayı tuşuyla, çeyrek finalde Azerbaycanlı Shamil Zubariov'u 6-4, yarı finalde ise Gürcü Elizbar Odikadze'yi 7-5 yenen Karadeniz finale yükseldi. Şampiyonanın ikinci günü gerçekleşen finallerde Rus sporcu Zhabrailov ile karşılaşan Süleyman Karadeniz, baştan sona nefes kesen maçta son saniyelerde verdiği puanlarla 6-4 kaybederek Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazandı. Geçtiğimiz ay Tokyo Olimpiyatları Avrupa Elemeleri'nde elde ettiği başarıyla olimpiyat kotası alan Süleyman Karadeniz yükselen formuyla dikkat çekiyor. İkinci kez Avrupa Şampiyonluğunu çok istediğini ama nasibinde gümüş madalya olduğunu ifade eden Milli Güreşçi, Tokyo Olimpiyatlarında Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğinin sözünü verdi.



"AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA ALDIKLARI MADALYALARLA BİZLERE BÜYÜK MUTLULUK YAŞATTILAR"
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Süleyman Atlı ile gümüş madalya alan Süleyman Karadeniz'i tebrik etti. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi; "Polonya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 57 kiloda altın madalya kazanan Süleyman Atlı ile 97 kiloda gümüş madalya kazanan Süleyman Karadeniz'i kutluyorum. Daha önce katıldıkları şampiyonalarda kazandıkları başarılar ile bizleri gururlandıran sporcularımız, bu kez de Avrupa Şampiyonası'nda aldıkları madalyalarla bizlere büyük mutluluk yaşattılar. Sporcularımızın başarılarında emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum."

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