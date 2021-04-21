Galatasaray Trabzon’u ağırlıyor

SÜPER Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Galatasaray, bugün sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Karşılaşma beIN Sports HD 1'den canlı olarak yayınlanacak. G.Saray'da 6 futbolcu çeşitli nedenlerle Karadeniz ekibi maçının kadrosunda yer alamayacak. Sarı-kırmızılı takımda tedavilerine devam edilen Radamel Falcao ve DeAndre Yedlin, yeni tip korona virüs testi pozitif çıktığı için karantinada olan Mostafa Mohammed ile kırmızı kart cezalısı Ryan Donk maçta forma giyemeyecek.

ÜÇ OYUNCU YOK

LİGDE son 4 karşılaşmasından beraberlikle ayrılan Trabzonspor'da Anders Trondsen ve Yunus Mallı'nın sakatlığı bulunurken, kart cezalısı Yusuf Sarı da bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Kart cezasını tamamlayan Brezilyalı savunma oyuncusu Vitor Hugo, takıma dönecek. Forvette ise sakatlığı nedeniyle son haftalarda takımdan ayrı kalan Caleb Ekuban'ın da kadroya alınması bekleniyor.



PFDK'DAN CENGİZ'E CEZA

PROFESYONEL Futbol Disip-lin Kurulu (PFDK), Galatasaray'a ceza yağdırdı. PFDK, başkan Mustafa Cengiz'in kulüp TV'sinde sportmen-liğe aykırı açıklamalarda bulunma-sından dolayı 15 gün hak mahru-miyeti ve 50 bin TL para TL para cezası kesti. Kurul ayrıca, kulübe de 100 bin TL para cezası verdi