İstanbul’a şok

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 29 Mayıs'ta yapılacak Şampiyonlar Ligi finali, Avrupa futbolunun 12 dev kulübünün Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasıyla tehlikeye girdi. UEFA, 12 takımı Avrupa'dan men etmeye hazırlanırken, yeni oluşumda yer alacak ve yarı finale çıkan Manchester City, Real Madrid ve Chelsea'yi diskalifiye edip kupayı Paris Saint Germain'e vermeye hazır olduğu iddia edildi. Danimarka Futbol Federasyonu Başkanı ve UEFA Komite Üyesi Jesper Moller, Real Madrid, Manchester City ve Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi'nden atılmasını beklediklerini açıkladı. Moller, "Manchester City, Chelsea, Paris Saint-Germain ve Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde mücadele edecek. Bu takımlardan sadece Paris Saint- Germain, yeni kurulan Avrupa Süper Ligi'nde yer almıyor. Fransız ekibi, Avrupa Süper Ligi'nden gelen teklifi de reddetti" dedi.

B PLANI DA GÜNDEMDE

Geçen yıl oynanması planlanan final pandemi nedeniyle bu yıla ertelenmişti. Ancak UEFA B planı üzerinde de duruyor. Bu plana göre, Avrupa Süper Ligi'ne katılan takımların men edilmesi durumunda Bayern Münih, Porto ve Borussia Dortmund tekrar Şampiyonlar Ligi yarı finaline çıkartılabilir.



PEREZ: UEFA'NIN KUKLASI DEĞİLİZ

İNGİLTERE, İspanya ve İtalya'dan 12 kulübün oluşumuyla kurulduğu açıklanan Avrupa Süper Ligi, UEFA ve FIFA'nın tepkisini çekerken, oluşuma başkan seçilen Real Madrid Başkanı Florentino Perez, UEFA'nın kuklası olmadıklarını ifade ederek, Alman ekiplerinin yanı sıra Fransa'dan Paris Saint-Germain'i oluşuma davet etmediklerini açıkladı. Florentino Perez, "Ekonomik anlamda sıkıntı yaşıyoruz ve gelirlerimiz azaldı. Bu oyunu ayağa kaldırmak için bunu yapmamız gerekirdi. Real Madrid, pandemi döneminde 400 milyon Euro kaybetti. Bir çözüm üretmek zorundaydık" diye konuştu.