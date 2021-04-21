Petkimspor kurtuluş aşkına

ING Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 6 mağlubiyet alınca sezonun son 2 haftasına düşme korkusuyla giren Petkimspor, bugün Darüşşafaka Tekfen deplasmanına ligde kalışını garantileme hedefiyle çıkacak. Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'ndaki 28. hafta erteleme maçı saat 17.00'de başlayacak. Oynadığı 28 maçta 9 galibiyet alıp düşme hattındaki Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'un 1 galibiyet önünde olan Aliağa temsilcisi, rakibini mağlup ettiği takdirde son hafta öncesi matematiksel olarak kurtuluşunu ilan edecek.

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Petkimspor'un mağlubiyeti durumunda ise düğüm 3 Mayıs'ta oynanacak son hafta maçlarıyla çözülecek. Petkim son 2 maçını kaybeder, Fethiye Belediye son hafta Afyon Belediyespor'u yenerse rakibine ikili averajla geçilip küme düşen taraf olacak. Petkimspor Antrenörü Kestutis Kemzura, Darüşşafaka Tekfen'i yenerek ligde kalacaklarını söyledi. Kemzura, "Çok kritik bir maç daha oynayacağız. Ancak karşılaşmayı kazanmaktan başka çaremizde yok" diye konuştu.