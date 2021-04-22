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Fener’de Emre rüzgarı

Yönetim, son 4 maçta 10 puan toplanması üzerine Emre Belözoğlu ile yola devam edecek.

Fener’de Emre rüzgarı

22.4.2021

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe'de yönetimin, teknik sorumlu olarak görev yapan Emre Belözoğlu ile yeni sezonda da yola devam edeceği belirtildi. Sarı-lacivertlilerin Emre Belözoğlu yönetiminde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik almasını üzerine yönetimin yabancı teknik direktör fikrinden vazgeçeceği ifade edildi. Başkan Ali Koç'un 40 yaşındaki teknik adamla uzun vadeli çalışmak istediği vurgulandı. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle yapılmayan UEFA Pro Lisans kursunun ise bu yaz gerçekleştirilmesi beklenirken, UEFA A Lisansı bulunan Emre Belözoğlu'nun kurslara katılıp, Pro Lisans alacağı öğrenildi.

BARTU'NUN HEYKELİ DİKİLİYOR

F.BAHÇE'DE daha önce Başkan Ali Koç'un açıkladığı ancak korona virüs tedbirleri nedeniyle dikilemeyen kulübün efsane isimlerinden Can Bartu'nun heykeli, Yoğurtçu Parkı'nın karşısındaki parka dikiliyor. Alex ve Lefter'in de heykelinin bulunduğu yere dikilecek olan Can Bartu heykeli için tüm hazırlıklar tamamlandı. Futbola sarı-lacivertlilerin genç takımında başlayan Can Bartu, spor tarihinin efsaneleri arasına birçok rekor ve anıyla adını yazdırmıştı.

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