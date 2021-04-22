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Haberler Spor Petkim ateşle oynuyor

Petkim ateşle oynuyor

Petkim ateşle oynuyor

22.4.2021

SALON: Ayhan Şahenk

HAKEMLER: Özlem Yalman **, Mehmet Şahin **, Serhat Büker **

DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Luther 25 ****, Magette 17 ***, Andrews 10 ***, Doğuş 13 ***, Jerret 8 **, Sinan 16 ***, Emircan 4 **, Görkem 2 *, Selim 2 *, Erkan 2 *, Eray *, Gulley *

ALİAĞA PETKİMSPOR: Ray 13 **, Vasiliauskas 16 ***, Wimbush 20 ***, Zack 7 *, Canberk 7 *, Dorukhan 4 *, Boran 4 *, Yiğitcan 3 *, Ege 2 *, Deniz 2 *

PERİYOTLAR: 16-21, 47-43, 70-56

ING Basketbol Süper Ligi'nin 28. hafta erteleme maçında Aliağa Petkimspor, deplasmanda Darüşşafaka Tekfen'e 99-78 mağlup oldu. Ligde kalması için bir galibiyete ihtiyacı olan İzmir ekibi işini zora soktu. Maçın ilk periyoduna etkili başlayan Petkim, ilk çeyreği 21-16 önde tamamladı. İkinci çeyreğe dışarıdan bulduğu sayılarla iyi başlayan Aliağa Petkimspor karşısında dengeyi kurmayı bilen Darüşşafaka Tekfen, ilk yarıyı 47-43 önde tamamlamasını bildi. Karşılaşmanın ikinci yarısında kolay sayılar üreten ev sahibi ekip, 3. periyot sonunda farkı 14 sayıya (70-56) çıkardı. Son periyotta üstünlüğünü sürdüren Darüşşafaka, karşılaşmayı 99-78 kazandı.

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