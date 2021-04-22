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Haberler Spor Taraftarlar sokağa indi

Taraftarlar sokağa indi

Taraftarlar sokağa indi

22.4.2021

İNGİLTERE'NİN önemli kulüpleri Avrupa Süper Ligi'ne katılacaklarını duyurmasının ardından bu karara ilk tepki Chelsea'li taraftarlardan geldi. Yaklaşık bin kişi Stamford Bridge Stadı önünde toplanarak, bu oluşuma katılma kararı alan kulüplerine pankartlar açarak büyük tepki gösterdi.

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