İNGİLTERE'NİN önemli kulüpleri Avrupa Süper Ligi'ne katılacaklarını duyurmasının ardından bu karara ilk tepki Chelsea'li taraftarlardan geldi. Yaklaşık bin kişi Stamford Bridge Stadı önünde toplanarak, bu oluşuma katılma kararı alan kulüplerine pankartlar açarak büyük tepki gösterdi.
Taraftarlar sokağa indi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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