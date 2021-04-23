Caner atağı

Süper Lig'de teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde orta sıralardaki yerini koru-yan Göztepe, dış transferde önümüzdeki sezonun yapılanması için harekete geçti. Sarı-kırmızılı ekibin, birçok ismi yakın markaj altına aldığı öne sürüldü. Göz-Göz'ün önceliği stoper trans-ferine vermesi beklenir-ken Sivasspor'dan Caner Osmanpaşa'nın da düşü-nülen isimler arasın-da olduğu gelen haber-ler arasında. Göztepe yönetiminin Sivasspor ile sezon sonunda sözleşme-si sona erecek olan 33 yaşın-daki stoper için önümüzdeki günlerde harekete geçeceği öğrenil-di. Sarı-kırmızılı ekibin mevcut kad-rosunda Cristian Titi'nin sözleşmesini feshederek takımdan ayrılması, diğer stoperler Alpaslan ve Atınç'ın da söz-leşmelerinin sona erecek olması bu mevkiye bir takviyeyi zorunlu kılıyor.

KARADENİZ EKİPLERİNDE PARLADI

Trabzon doğumlu Caner Osman-paşa, Karadeniz ekiplerinde oynadığı futbolla dikkat çekti. Futbola A.Sebat ekibinde başlayan Caner, 2011-2012 sezonunda Denizli'de forma giydi. 1461 Trabzon'a giden başarılı isim kısa bir Kayseri Erciyes macerasının ardından 4 sezon Akhisarspor forma-sını terletti. Caner, son iki sezondur Sivas'ın başarısı için ter döküyor.



KARAMAN'IN DUYGUSAL MAÇI

SÜPER Lig'de haftayı maç yapmadan geçecek olan Göztepe gözünü çarşamba günü Trabzonspor ile oynayacağı maça çevirirken bu karşılaşma teknik direktör Ünal Karaman adına ayrı bir öneme sahip. Futbolculuk döneminde 1990- 1999 yılları arasında bordo-mavili takımda görev yapan ve A Milli Takım'a kadar yükselen Karaman teknik adamlık kariyerinde de yolu Trabzon ile iki kez kesişti. Ünal Karaman, ilk 2009-2010 sezonu olmak üzere 2018-2019 sezonunda da Karadeniz temsilcisinde teknik direktör olarak görev yapmıştı.